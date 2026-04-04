T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/760 Esas

DAVALI: TAMUNA TSENTSVADZE- Mamuka ve Tsısana kızı, 17/12/1999 Gürcistan doğumlu, Terazidere Mah. İdil Sok H.Elmas Apt. No.7 İç Kapı No.3 Bayrampaşa/ İSTANBUL

Davacı Tarık Sarı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında; davacının boşanmaya ilişkin dava dilekçesi ve tensip zaptı ve ön inceleme duruşma tarihi tarafınıza tebliğ edilmiş, bu kere tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7251 sayılı yasa ile değişik HMK 147 maddesinin 2 fıkrası gereğince tahkikat duruşma günü olan 11/06/2026 günü saat: 09:35'de geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz gibi tarafların hazır bulunmaması veya bir tarafın bulunması ve davayı takip etmemesi haliyle dosyanın işlemden kaldırılacağı hususu iletahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 6100 sayılı HMK 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği hususu Tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.27/02/2026

