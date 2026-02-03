ANKARA İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yukarıda fotoğrafı görülen, üzerinde marka -model bilgileri ve etiketi bulunmayan led aydınlatma armatürü ürününün, "Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)(LVD)" kapsamında güvenlik amaçlarının temel gereklerini karşılamaması ve yangın çıkarma riski teşkil etmesi nedeniyle güvensiz olduğu tespit edilmiş ve 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 16'ncı ve 17'nci Maddeleri gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 15.09.2025 tarih ve 7171856 sayılı yazısı ile ürün hakkında; piyasaya arzın ivedilikle durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi ve geri çağrılması kararları verilmiştir.

Elinde yukarıda bilgileri yazılı ürünü bulunduran kişi veya kurumların, acilen kullanılmasını bırakıp aşağıda unvanı, iletişim bilgileri ve adresi yazılı firma adresine göndermeleri önemle rica olunur.

Ürünün intikaline ilişkin tüm masraflar firma tarafından karşılanacak olup 7223 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince tarafınıza;

Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi, Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi, Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi, imkanı/imkanlarının sunulma zorunluluğu bulunmaktadır.

Firma Unvanı: Saltan Grup Isı İnşaat Orman Ürünleri Temizlik Proje Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Adresi : Ehlibeyt Mah. 1264. Sok. No:8/A Çankaya/ANKARA

Basın No: ILN02399884

#ilan.gov.tr