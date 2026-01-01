T.C.İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2012/36

Konu No: 2016/59

T.C.İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN/ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Dolandırıcılık suçundan sanık GIORGI ZARKUA hakkında yukarıda esas ve karar numarası yazılı karar uyarınca sanık hakkında TCK NUN 158/1-f-son, 62,53/1maddesi uyarınca neticeten 2 yıl 6 ay hapis verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve karar tebliğ edilemediği, bulunduğu ülkesine yazılan istinabe evrakına uzun süre geçmesine rağmen tebliğ edilemediği, dosyanın daha fazla sürüncemede kalmaması için ilan yapılmasına karar verilmiş olduğundan,

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi uyarınca hükmün YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİGİNE

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilanolunur. 29.12.2025

SANIK: GIORGI ZARKUA, Revazi ve Luiza oğlu,

27/05/1977 GÜRCİSTAN doğumlu, Kayıtlı.

Başak Otel No:502 Kumkapı Merkez/ İSTANBUL adresinde oturur.

KHOBİ RUSTAVELİNO 18-ZURDUDİ/GÜRCİSTAN

Basın No: ILN02374006

#ilan.gov.tr