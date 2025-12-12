T.C. KIZILTEPE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/860 Esas

KARAR NO : 2024/672

İ L A N

Eşyayı, Gümrük İşlemlerine Tâbi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/12/2024 tarihli ilamı ile hakkın8daki kamu davasının düşmesine karar verilen Havacı ve Lale oğlu, 1970 doğumlu, sanık JOZE KH WAİSE tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu karar ve istinaf dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde incelenmek üzere istinaf kanun yoluna başvurulabilecektir. İLAN OLUNUR. 27.11.2025

