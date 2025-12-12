T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/160 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/160 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Pendik İlçe, KURTKÖY Mahalle/Köy, 9243 Ada, 1 Parsel, Kurtköy Mahallesi, 9243 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz, Prestij Sokağa cephelidir. Geometrik olarak üçgene yakın yamuk şeklinde, topografik olarak eğimsizdir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı/ muhtesat olmayıp, boş arsa niteliğindedir. Taşınmazın yakın çevresinde işyeri olarak kullanılan binalar, 4-5-7 ve muhtelif katlı zemin katlar dükkan olan konut yapılaşması söz konusudur. Alışveriş, okul, sağlık ocağı/hastane, market, banka vb. Sosyal ihtiyaçlar kolayca ulaşılacak mesafelerdedir. Belediye hizmetlerinden faydalanan bölgenin ulaşım olanaklar mevcuttur. Satış konusu taşınmaz Pendik Belediyesine 4,0 km, Kurtköy Mahalle Muhtarlığına 420 m, Sabiha Gökçen Havaalanına 1,3 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 26,0 km, Ankara Caddesine 65 m, E 80 Bağlantı Yoluna 1,7 km, Kurtköy Metro İstasyonuna 560 m mesafededir.

Yüzölçümü : 353,65 m2

İmar Durumu : Pendik Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/11/2020 tarih, E-......43474 sayılı yazısında; "Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 9243 ada, 1 parsel sayılı yer 1/1000 ölçekli 15/02/2013 t.t.li Şeyhli Bölgesi Uygulama İmar Planında TAKS: 0,40 KAKS: 1,40 Hmax: 30,50 m yapılaşma şartlarında KONUT alanında kalmaktadır" denilmektedir.

Kıymeti : 17.682.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:10

04/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02358042

#ilan.gov.tr