T.C. BAKIRKÖY 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA ESAS NO :2024/513

KARAR NO: 2025/454

Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/07/2025 tarihli kararı ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 158/1-L, 158/1-son, 168/2, 62, 53/1-2-3 maddeleri gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ve 11.660,00 TL. ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, hapis cezasının 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 51 maddesi gereğince ERETELENMESİNE ve 51/3 maddesi gereğince de 1 yıl 8 ay denetim süresi belirlenmesine karar verilen sanık Hicabi ve Semira oğlu, 27/03/1989 Konak doğumlu ERDİ ÇAKIR hakkında Mahkememizce verilen kararın adresine tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İşbu kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığı kararın tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Mahkemesine sözlü veya yazılı başvuruda bulunması halinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri ilgili ceza dairesi nezdinde istinaf yasa yolunun açık olduğu, yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 09/12/2025

