ANTALYA CBS. KAMU DAVASI AÇILM. ERTELNM. BÜROSU

T.C. ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi Bürosu



Soruşturma Numarası: 2024/98926 02.09.2025



TUTANAK



Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve

Kullanmak suçundan Başsavcılığımızın 31.10.2024 tarih ve 2024/6704 sayılı kararı ile 6545 Sayılı Yasa ile değişik TCK'nun 191/2. Maddesi uyarınca belirtilen suçlar nedeniyle şüpheli hakkında CMK'nun 171. Maddesi uyarınca Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine Kararıverilmiş olmakla;

Abdullah ve Seval oğlu 01.02.1994 doğumlu Mersin Akdeniz Gündoğdu nüfusuna kayıtlı İbrahim Mert SİNGİN tüm aramalara rağmen tebliğ yapılamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince karar özetinin İLANEN TEBLİĞİNE;

2-Karar tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Antalya Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edebileceğine;

3-Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

