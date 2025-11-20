ANTALYA CBS. KAMU DAVASI AÇILM. ERTELNM. BÜROSU
Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi Bürosu
Soruşturma Numarası: 2024/98926 02.09.2025
TUTANAK
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve
Kullanmak suçundan Başsavcılığımızın 31.10.2024 tarih ve 2024/6704 sayılı kararı ile 6545 Sayılı Yasa ile değişik TCK'nun 191/2. Maddesi uyarınca belirtilen suçlar nedeniyle şüpheli hakkında CMK'nun 171. Maddesi uyarınca Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine Kararıverilmiş olmakla;
Abdullah ve Seval oğlu 01.02.1994 doğumlu Mersin Akdeniz Gündoğdu nüfusuna kayıtlı İbrahim Mert SİNGİN tüm aramalara rağmen tebliğ yapılamamıştır.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince karar özetinin İLANEN TEBLİĞİNE;
2-Karar tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Antalya Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edebileceğine;
3-Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN02337363
#ilan.gov.tr