17 Kasım 2025, Pazartesi
AYDIN 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 17.11.2025 00:00 Güncelleme: 17.11.2025 00:02
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
|
Dosya No
|
Taşınmaz Bilgileri
|
Taşınmaz Maliki
|
Ada ve Parsel No
|
Taşınmaz Vasfı
|
Kamulaştırılan Alan
|
|
|
|
|
|
|
2025/618
|
Aydın İli Efeler İlçesi Gölhisar Mahallesi
|
Fikret Çıldırmaz
|
119 ada 41 Parsel
|
Tarla
|
3.836,84 m2
|
2025/620
|
Aydın İli Efeler İlçesi Gölhisar Mahallesi
|
Zehra Bıyık
|
119 ada 8 Parsel
|
Tarla
|
4.820,87 m2
