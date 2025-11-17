17 Kasım 2025, Pazartesi

AYDIN 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

Dosya No

Taşınmaz Bilgileri

Taşınmaz Maliki

Ada ve Parsel No

Taşınmaz Vasfı

Kamulaştırılan Alan

2025/618

Aydın İli Efeler İlçesi Gölhisar Mahallesi

Fikret Çıldırmaz

119 ada 41 Parsel

Tarla

3.836,84 m2

2025/620

Aydın İli Efeler İlçesi Gölhisar Mahallesi

Zehra Bıyık

119 ada 8 Parsel

Tarla

4.820,87 m2

