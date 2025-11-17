AYDIN 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

Dosya No Taşınmaz Bilgileri Taşınmaz Maliki Ada ve Parsel No Taşınmaz Vasfı Kamulaştırılan Alan