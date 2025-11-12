T.C. DEVELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No:2024/1272

Davacılar vekili Av. Meltem Bıçakcı tarafından mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında Ömer ve Fatma'dan olma, 1939 doğumlu, Gülsaniye Kulak'a 26/11/2025 günü saat 09:45'te duruşması olduğu, dava dilekçesinin tebliginden itibaren H.M.K.'nun 129. Maddesindeki bütün unsurları içeren ve dava dilekçesindeki iddialara karşı savunmalarını cevap dilekçesi ile delil listesini sunmak üzere 2 haftalık kesin süre verildiği, bu süre içerisinde delil listesinin sunulmaması durumunda H.M.K.'nun 94/son maddesi uyarınca delil bildirme hakkından feragat etmiş sayılacakları ilan olunur.

