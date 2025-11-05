T.C.

KARS

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:2021/243

Davacısı, Tuncer Alp ile Davalılar Maliye Hazinesi ve Gelirli Köyü Tüzel Kişiliği arasında mahkememizde görülmekte olan Tescil davası kapsamında, Kars Merkez Gelirli Köyünde yer alan, Kuzeyi Cumhuriyet köyü hududu, Güneyi 1135, 1147 ve 1148 Parsel sayılı taşınmazlar olan ve davacı tarafından talep edilen tapulama harici yerin; TMK'nın 713. maddesi gereğince davacı adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ve tescile itiraz edenlerin; ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2021/243 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, süre içerisinde müracaat edilmediği takdirde yapılacak yargılama sonucunda taşınmazın davacılar adına tescil edilebileceği hususu ilan olunur. 01/10/2025

Basın No: ILN02325555

#ilan.gov.tr