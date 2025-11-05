T.C. İSTANBUL ANADOLU 15.SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

SIRA CETVELİNİN İLÂNI



Sayı : 2017/9TEREKE

MURİSİN ADI, SOYADI : HALET GEVREK (42106131110)

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı muris terekesi ve tek ortağı bulunduğu şirketin mirasın reddi nedeniyle iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup kayıt yaptıran alacaklılar ile ilgili olarak alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İİK mad. 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemeye hazırdır.

Alacakları kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazlarını dava yoluyla 15 gün içinde İstanbul Anadolu 15.Sulh Hukuk Mahkemesine yalnız sıraya ilişkin itirazlarını ise ilandan itibaren 7 gün içinde şikayet (dava) yoluyla yine İstanbul Anadolu 15.Sulh Hukuk Mahkemesine yapmaları gerektiği hususu TMK mad. 612/1,İİİK mad. 166,232,234,ve 235.maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.27.10.2025

Basın No: ILN02325571

#ilan.gov.tr