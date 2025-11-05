İ L A N

T.C. BURSA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı: 2025/159 Esas 23.10.2025



İLAN METNİ

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kayyım Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine Gaiplik kararı verilmesine ilişkin davada verilen ara karar gereğince; Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Samanlı Mah., 3516 ada, 174 parsel sayılı taşınmaz maliki Sait Usta karısı ölü Fatma Hanım mirasçılarının gaipliğine, taşınmazdaki Sait Usta karısı ölü Fatma Hanım Mirasçıları adına olan tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve mirasının Devlete intikaline talep ve dava etmiş olup, ilgilinin tespit edilememesi halinde gaip kabul edilebileceği ve hakkının yürürlük yönünde Devlete intikal edebileceği hususu da gözetilerek, Sait Usta karısı ölü Fatma Hanım Mirasçıları hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde mahkememizin yukarıda belirtilen esasına müracaat ederek bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.

