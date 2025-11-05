BİGA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BİGA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/486 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ÇANAKKALE İli, BİGA İlçesi, AKYAPRAK Köyü tapuya 101 ada 4 parsel no ile kayıtlı toplam 13,930.71 m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI: ÜMMÜHAN FİLİZ

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/486 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.10.2025

