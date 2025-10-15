İLAN

T.C. HENDEK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/150 Esas

DAVALILAR : MUSTAFA ASIM TOPAL ve arkadaşları

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Hendek Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/524 Esas 2005/476 Karar sayılıilamı ve Hendek Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/338 Esas 2022/324 Karar sayılı ilamı ile murise ilişkin verilen mirasçılık belgelerinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi düzenlenmesini, talep etmiş olup, mirasçılık belgesinin iptalı davasının yapılan yargılamasında;

Dahili davalı Mustafa Asım Topal(Mustafa ve Zeynep'den olma 1966 doğumlu)'a tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olması nedeni ile dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dahili davalı Mustafa Asım Topal'a dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği ile 6100 sayılı HMK'nın 122. ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, tensip zaptının kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde 6100 sayılı HMK'nın 129. maddedeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarını, usulü itirazlarını ve delillerini, 6100 sayılı HMK'nın 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği, davalının 122. maddenin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse 6100 sayılı HMK'nın 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı, yasal cevap süresi içinde davaya cevap vermeği ve herhangi bir delil de bildirmediği takdirde ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesinin ve ön inceleme duruşmasından sonra tanıklarının dinlenilmesi hususunda tanık listesi sunmasının mümkün olmadığı, İHTAR VE İLAN OLUNUR.

İş bu ilan yayınladığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Basın No: ILN02311892

