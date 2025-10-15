İLAN

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 1 (Bir) adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 35A maddesi hükmü gereğince Kapalı Teklif usulü ile satılacaktır.

Sıra No Bulunduğu İl, İlçe, Mahalle Ada No Parsel No Mevkii Cinsi Yüzölçümü (m2) Hisse Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (%3) (TL) 1 AVDANCIK 199 14 Değirmenüstü 45672 Sk. No:5 TARLA (içerisinde 1260 m2 eski soğuk hava deposu binası mevcut 5040,56 Tam 15.000.000,00 450.000,00

1. İhale 27/10/2025 Pazartesi günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu. (Belediyemiz Veznesine veya Belediyemizin T.C. Ziraat Bankası TR07 0001 00017231 7984 0350 01, Vakıfbank TR68 0001 5001 5800 7292 2898 41, Halk Bank TR73 0001 2009 5130 0007 0000 16 Iban nolu hesaplardan birisine yatırılabilir.

2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

2.7. Kapalı iç zarf içerisinde ve mevzuata uygun olarak düzenlenmiş fiyat teklifi.

3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 'a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. Ödemeler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren; ihale bedeli ile birlikte %1 Tellaliye harcı %0,569 (Binde beş virgül altmış dokuz) nispetinde ihale karar pulu 15 gün içerisinde belediyemiz veznesine veya belediyemiz banka hesabına (Yukarıda Iban numaraları yazılı) yapılacaktır.

5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 1.000,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

Adil BAYINDIR

Belediye Başkanı

Basın No: ILN02312139

#ilan.gov.tr