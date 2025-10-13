T.C. DENİZLİ 5. AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI: 2025/213 Esas, 2025/511 Karar

Davacı, EZGİ MURAT ile Davalı, MUHAMMET MURAT arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1-403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununun 32. Maddesi uyarınca T.C. Vatandaşlığını kaybetmiş bulunan Tuncer ve Hatice kızı, 04/12/1990 Ordu doğumlu, 34199138862 T.C. Kimlik nolu Ezgi Murat ile,Aydın ili, Efeler İlçesi, Köprülü Mah., Cilt No:15 Hane No.:557 BSN:4'de nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Melekşan oğlu, 17/03/1990 Aydın doğumlu, 29914107520 T.C. Kimlik numaralı Muhammet Murat'ın boşanmalarına ilişkin Avusturya Cumhuriyeti Sankt Johann Pongau Bölge Mahkemesinin 27/09/2023 tarihli, 303C13/23W sayılı kararın boşanmalarına ilişkin bölümünü TANINMASI VE TENFİZİNE,

2-MÖHUK 56. Maddesi gereğince iş bu karamız kesinleştiğinde ilamın tenfiz edildiğinin ve tenfiz edilen yabancı mahkeme ilamının altına yazılmasına ve hakimliğimizce imzalanıp mühürlenmesine,

3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4-Davacı tarafından yapılan 22.431-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yatırılan gider avansından yargılama giderleri düşüldükten sonra artan avansın davacıya iadesine,

6-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. Uyarınca 30.000 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Davalı tarafından yargılama gideri yapılmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

İlişkin karar davacı vekili yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Denizli Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup,

Kararın ilan tarihinden itibaren davalıya 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.06/10/2025

Basın No: ILN02310265

