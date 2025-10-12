T.C. PERŞEMBE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/464 Esas

İLAN

Mahkememizin 2022/464 Esas sırasına kayıtlı dosya kapsamında, davacı Nihat CANİK'in açmış olduğu ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin yapılan yargılamada, davalı Ali Ender AYDIN hakkında yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin bulunamadığını kendisine tebligat yapılamamış olup ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.İşbu ilanın tebliğinden itibaren bahsi geçen davalının yargılama günü olan 04/11/2025 günü saat 11:00'de yukarıda esas numarası yazılı bulunan dava dosyasında bizzat duruşmada hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde davanın yokluğunda görüleceği ve karar verileceği, işbu ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.26/06/2025

DAVALI : ALİ ENDER AYDIN - 48283674204

MUHİTTİN ve YÜKSEL oğlu/kızı, 27/06/1965 doğumlu,

Basın No: ILN02311663

