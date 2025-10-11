T.C. MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri, muhammen bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 7 adet taşınmaz karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık Teklif (artırma) Usulüyle ayrı ayrı ihale ile satılacaktır.
|
SIRA
|
İL
|
İLÇE
|
MAHALLE
|
ADA
|
PARSEL
|
BLOK
NO
|
BAĞIMSIZ BÖLÜM NO
|
KAT
NO
|
NİTELİĞİ
|
KULLANIM ALANI
|
MUHAMMEN BEDELİ
|
GEÇİCİ TEMİNATI
|
İHALE TARİHİ
|
İHALE SAATİ
|
1
|
MARDİN
|
ARTUKLU
|
DİYARBAKIRKAPI
|
724
|
15
|
A
|
1
|
BODRUM
|
DÜKKAN
|
23 m²
|
1.450.000 TL
|
43.500 TL
|
23.10.2025
|
09.00
|
2
|
MARDİN
|
ARTUKLU
|
DİYARBAKIRKAPI
|
724
|
15
|
A
|
2
|
BODRUM
|
DÜKKAN
|
46 m²
|
1.650.000 TL
|
49.500 TL
|
23.10.2025
|
09.25
|
3
|
MARDİN
|
ARTUKLU
|
DİYARBAKIRKAPI
|
724
|
15
|
A
|
4
|
BODRUM
|
DÜKKAN
|
46 m²
|
1.650.000 TL
|
49.500 TL
|
23.10.2025
|
09.50
|
4
|
MARDİN
|
ARTUKLU
|
DİYARBAKIRKAPI
|
724
|
15
|
A
|
5
|
BODRUM
|
DÜKKAN
|
46 m²
|
1.650.000 TL
|
49.500 TL
|
23.10.2025
|
10.15
|
5
|
MARDİN
|
ARTUKLU
|
DİYARBAKIRKAPI
|
724
|
15
|
A
|
12
|
ZEMİN
|
DÜKKAN
|
30 m²
|
2.050.000 TL
|
61.500 TL
|
23.10.2025
|
10.40
|
6
|
MARDİN
|
ARTUKLU
|
DİYARBAKIRKAPI
|
724
|
15
|
A
|
13
|
ZEMİN
|
DÜKKAN
|
30 m²
|
2.050.000 TL
|
61.500 TL
|
23.10.2025
|
11.05
|
7
|
MARDİN
|
ARTUKLU
|
DİYARBAKIRKAPI
|
724
|
15
|
A
|
17
|
ZEMİN
|
DÜKKAN
|
428 m²
|
9.500.000 TL
|
285.000 TL
|
23.10.2025
|
11.30
İhale Yeri: Mardin ili, Artuklu ilçesi, İstasyon mahallesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi hizmet binası Encümen toplantı salonu.
İsteklilerden aranılan belgeler:
- Türkiye'de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi/ Ticaret Sicili Gazetesi),
- Tebligat için adres beyanı,
- Gerçek kişilerde kimlik fotokopisi,
- Vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletname ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
- İsteklinin tüzel kişi olması halinde noter tasdikli yetki belgesi ile tüzel kişiliğin imza sirküleri,
- İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklardan her biri gerçek veya tüzel kişi olma ilgisine göre 1, 2, 3, 4, 5, 7 maddede belirtilen belgeleri verecektir.
- Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,
- İdare Hesabına Geçici Teminat yatırıldığına dair dekont, (2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesinde sayılan değerler verilebilir.)
- İdare Hesabına ihale şartnamesi ve ekleri ücretinin yatırıldığına dair dekont.
İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde 5.000,00 TL karşılığında ihale yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir. İstekliler, istenilen belgeleri ihtiva eden dış zarflarını ihale gün ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adreste, ihale komisyonuna vermeleri ve ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 46. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
İstekliler birden fazla taşınmaza talip olabilir.
İBAN: Vakıfbank Mardin Şubesi TR 2100 0150 0158 0073 0271 5568
İLAN OLUNUR.
