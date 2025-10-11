T.C. ANTALYA

9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2025/373

Karar No: 2025/424



İLAN METNİ



Kamu Kurum ve Kuruluşları vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması ve Kişinin Kendisini Bu Kurumların Çalışanı Olarak Tanıtması veya İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık, Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22.05.2025 tarihli kararı ile TCK.158/1-D-L-son,62/1, 52/2,4.md. gereğince,7 YIL 6 AY HAPİS VE 25.746.200.TL.adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK 53/1-2-3.maddeleri gereğince, Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir.

Mehmet Salih ve İmmihan oğlu, 01/03/2000 Tarsus doğumlu, Diyarbakır, Çermik, Artuk Mah.n.k.lı, Tayfun ERPOLAT hakkında mahkememizce verilen gerekçeli kararın kendisine tebliğ edildiği, ancak sanık müdafi Av.Murat TURHAN'ın, uyapta kayıtlı adresine, gerekçeli karar tebligatının üç kez gönderildiği, PTT.dağıtım görevlileri tarafından "kaydı yoktur" şerhi düşülerek tebligatların iade edildiği anlaşılmakla,

1-Sanık müdafi Avukat Murat TURHAN'a, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30,31. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde trajı yüksek ve dağıtım yapan gazetelerden birinde,Genel İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Gerekçeli kararın,ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanla Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Başvuru hakkınız bulunduğu, yasal süresinde istinaf hakkınızı kullanmadığınız takdirde kararın kesinleşeceği ihtar olunur.İlanen tebligat edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08/10/2025

Basın No: ILN02309969

#ilan.gov.tr