T.C KARADENİZ EREĞLİ İKİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin aşağıda belirtilen dosyalarından tensiben verilen karar gereğince; T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamının 22.07.2022 tarih ve 5853 sayılı kararıyla verilen yetkiye dayanılarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun "Kamu Yararı Kararı" yerine geçmek üzere "Lüzum Kararı" istinaden TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün 03.09.2021 tarih ve 26-3255 sayılı Kamulaştırma Kararı gereğince TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü) lehine Kamulaştırılmıştır. Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların açılmış olan Bedel Tespiti ve Tescil davasına ilişkin kamulaştırma işlemine veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ve ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği husumetin TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü)'a yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare, tespit edilen bedelin malikler adına Karadeniz Ereğli Vakıfbank Şube Müdürlüğü'ne yatırılacağı, duruşmanın 29/01/2026 tarihinde mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı ilan olunur.

Sıra No İL İLÇE MAHALLE / KÖY ADA PARSEL ESAS NO DAVALI AD-SOYAD DAİMİ İRTİFAK ALANI m2 MÜLKİYET

ALANI m2 1 ZONGULDAK EREĞLİ KETENCİLER 163 6 2025/492 MEHMET TOPALOĞLU 461,18 2 ZONGULDAK EREĞLİ KETENCİLER 178 107 2025/493 MEHMET TOPALOĞLU 298,21 15,97

