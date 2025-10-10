T.C.

İNCESU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/109 Esas 29.09.2025

Konu : İLAN METNİ

İLAN METNİ

Davacılar , BAYRAM TAĞMAN, DURSUN TAĞMAN ileDavalı , İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Kayseri ili, İncesu ilçesi, Kızılören/Ötebatan Mah 421 ada 1 ve 2 parseller ile 349 ada 110 parsel sayılı taşınmaz hakkında Bayram Tağman ve Dursun Tağman tarafından hak iddia edilerek mahkememize tapu iptal ve tescil davası açıldığından,

Bu taşınmazla ilgili hak iddia edenlerin 3 ay içinde mahkememize başvurmaları gereği ilan olunur.

Rica olunur.

Basın No: ILN02309382

#ilan.gov.tr