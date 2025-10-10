T.C. BEYKOZ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/2 Esas

İLAN MUHATABI

DAHİLİ DAVALI : 1-BİLAL ZENGİN

BİLİNEN ADRESİ: AGENTUR FÜR ARBEİT MONHEIM 40789 9893 ALMANYA/MONHEIM

Davacılar Fatma Fikriye Yılmaz ve Nihat Ketenci vekili tarafından aleyhinize İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Göksü Mahallesi, 90 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın tapuda %50'sinin davalının murisi Mustafa Kalafat'a, %25'i davacı müvekkili Nihat Ketenci'ye, kalan %25'inin de diğer davacı müvekkili Fatma Fikriye Yılmaz'a ati olduğunun tespiti talepli dava açılmış olup, Mahkememizce tarafınıza ait kayıtlı adreslere tebligat çıkartıldığı, ancak tebligat yapılamadığı, yurtdışı adresinize gönderilen tebligatların adresinizde ikamet etmediğinizden/ bulunmadığınızdan bahisle iade edilmiş ve tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçmek üzere ve 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

