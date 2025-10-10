T.C. ALAPLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

10 Ekim 2025, Cuma
ESAS NO : 2024/158 Esas
DAVACI : RECEP KARAHAN
DAVALILAR : 1- ALAPLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ
2- DOĞANCILAR KÖYÜ MUHTARLIĞI
Davacı Recep Karahan, Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Doğancılar Köyünde bulunan 104 ada 25 parsel ile 104 ada 30 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan, yol olarak tescil harici bırakılan ve fen raporunda "A" harfiyle gösterilen 252,62 m²'lik kısmın kendisi adına tescilini talep etmiş olup Alaplı 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/158 Esas sayılı dosyasında dava konusudur. İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN02308746
