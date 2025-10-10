T.C.

ALAPLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/158 Esas

DAVACI : RECEP KARAHAN

DAVALILAR : 1- ALAPLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ

2- DOĞANCILAR KÖYÜ MUHTARLIĞI

Davacı Recep Karahan, Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Doğancılar Köyünde bulunan 104 ada 25 parsel ile 104 ada 30 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan, yol olarak tescil harici bırakılan ve fen raporunda "A" harfiyle gösterilen 252,62 m²'lik kısmın kendisi adına tescilini talep etmiş olup Alaplı 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/158 Esas sayılı dosyasında dava konusudur. İLAN OLUNUR.

