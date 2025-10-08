İLAN



T.C. YALOVA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/680 Esas

DAVALI: MEHMET KÖSE -28823267910- İsmail Hakkı Huriye oğlu 19/03/1964 İstanbul doğumlu.

Miras bırakan Zekiye Keleş tarafından aleyhinize açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında,

Yalova 3. Noterliğinin 11/12/2018 tarih ve 22416 yevmiye nolu ZEKİYE KELEŞ hakkındaki vasiyetnamede özetle;

Ölümümden sonra aşağıdaki şekilde hareket edilmesini vasiyet ediyorum, ölümümden sonra sahibi ve/veya hissedarı bulunduğum tapunun, 1-Sivas ili zara ilçesi yeşildere köyü köyiçi mevkii 150 ada 11 parselde kayıtlı bulunan 3907,12 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmaz, 2-Sivas ili zara ilçesi yeşildere köyü köyiçi mevkii 148 ada 5 parselde kayıtlı bulunan 2337,65 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmaz, 3-Sivas ili zara ilçesi yeşildere köyü köyiçi mevkii 151 ada 15 parselde kayıtlı bulunan 7069,89 m2 yüzölçümlü ahşap ev ve tarla niteliğindeki taşınmaz, 4-Sivas ili zara ilçesi yeşildere köyü değirmen karşısı mevkii 156 ada 1 parselde kayıtlı bulunan 1 ha,8486 m2,20 dm2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmaz, 5-Sivas ili zara ilçesi yeşildere köyü çirtikler mevkii 118 ada 4 parselde kayıtlı bulunan 7391,02 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmaz, 6-Yalova ili merkez ilçesi kirazlı köyü mezarlık üstü mevkii 458 parsel de kayıtlı bulunan 23.940 m2 yüzölçümlü bağ ve tarla niteliğindeki taşınmaz olmak üzere toplam 6 adet taşınmazdaki bilumum hak ve hisselerimin Anadolu Kalkınma Vakfı Çocuk Evleri Sitesi Yalova şubesine kalmasını vasiyet ediyorum. Bu vasiyetimi şu an tamamen ve aklım başımda olarak, hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında olmadan yaptığımı kabul ve beyan ediyorum. Ölümünden sonra tüm mirasçılarımın da bu vasiyetime aynen uymalarını istiyorum. Bu benim son ve gerçek isteğimdir, diye belirttiği anlaşılmıştır.

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı davalının, mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresine vasiyetnamenin ve duruşma gününün tebliği yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen 21/01/2026 günü saat 09.3'da duruşmaya gelmediğiniz veya vekille temsil edilmediğiniz durumunda muris Zekiye Keleş tarafından düzenlenen Yalova 3. Noterliğinin 11/12/2018 tarih ve 22416 yevmiye sayılı vasiyetnamenin duruşmada okunacağı, duruşmada hazır olmadığınız takdirde yokluğunuzda okunacağı hususu ihtar ve tebliğ olunur. 03/10/2025

