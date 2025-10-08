Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

16. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/11 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İl, Karabağlar İlçe, ÜÇKUYULAR Mahalle/Köy, 6247 Ada, 32 Parsel, 28 Nolu Bağımsız Bölümİzmir 3+1 daire, 112,50 m2 yüzölçümü, Üçkuyular Mah. İnönü Cad. No:859 D:28 Karabağlar/ İZMİR adresinde bulunur.

Bilirkişi raporunda : Satışa konu dairenin İnönü Caddesine cephelidir. Toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Gürsel Aksel Bulvarına yaklaşık 190 m., İnönü Caddesine yaklaşık 200 m., Mehmetçik Bulvarına yaklaşık 255 m., Fahrettin Altay Meydanı ve Metro İstasyonuna yaklaşık 230 m. direk uzaklıkta yer almaktadır. İzmir Demokrasi Üniversitesi taşınmazın arka cephesinde yer almıştır.Mevcut konumu ile ulaşım ve taşıma imkanları oldukça iyi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmazın tüm belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma imkanı mevcuttur. Satış konusu daire; apartmanın çatı katında yer almaktadır. Dosya arasında yer alan ve çatı katı 28 no lu daire için verilen Temmuz 1972 tarih onaylı Yapı Kullanma İzin Belgesine göre 70,00 m2 alanlıdır. Yerinde yapılan ölçümde 112,50 m2 net alanlıdır. Giriş/koridor, 3 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet, kiler oda ve 2 adet balkon hacimlerinden ibarettir. Yerler salon ve odalarda laminat parke, diğer hacimlerde seramik döşelidir. 2 odasında gömme dolapları vardır. Salon balkonu camlı doğrama ile oda balkonu panjurla kapatılmıştır. 1 oda ve mutfak havalandırma boşluğuna (ışıklık) bakmaktadır. Pencereler pvc ve ahşap doğrama, iç kapılar ahşap doğrama (yağlı boyalı), giriş kapısı çeliktir. Mutfakta mermer tezgah üzerinde ve altında mutfak dolapları vardır. Salon ve mutfak arasında servis penceresi bulunmaktadır. Banyoda duş kabinli duş yeri, klozet ve dolaplı lavabo bulunmaktadır. Doğalgazın daireye bağlantısı yapılmamıştır. Kalorifer petekleri vardır.

İmar Durumu :Karabağlar Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 10.07.2025 tarihli imar durumu yazısı ile; taşınmazın, 1/1000 ölçekli Üçkuyular - Şehitler Mahallesi Revizyon İmar Planında, 5,00 m. ön bahçe mesafeli blok nizam, 8 kat tick (Ticaret + Konut) kullanım kararında kalmakta olduğu bildirilmiştir. Ayrıca HRS; Hafif Raylı Sistem Güzergahında olduğundan İ.B.Ş.B. Raylı Sistemler Müdürlüğünden izin alınması gerektiği belirtilmiştir.

Kıymeti: 5.500.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Şerh yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:25 Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 10:25 Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

