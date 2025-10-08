Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/218 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/218 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAPU KAYDI:İstanbul İli Güngören İlçesi Güngören Mahallesi 6004 parselde kayıtlı 196,05 m2 yüzölçümlü 18/256 arsa paylı Arsa nitelikli ana taşınmazda kain, Daire Nitelikli 2.Kat 4 Nolu Bağımsız Bölümün Tamamı

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 17/07/2025 tarihlibilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz, Güngören İlçesi, Haznedar Mahallesi (tapuda Güngören Mahallesi), İlkyuva Caddesinde, tapunun 6004 parsel sayılı numarasına kayıtlı ve İlkyuva Caddesinden 33 dış kapı numarası alan 196,05m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 18/256 arsa paylı 2.Kat (4) bağımsız bölüm numaralı "Daire"nin tamamı niteliğindedir. Haznedar Mahallesi, İlkyuva Caddesine cepheli konumda olan ve İlkyuva Caddesinden 33 dış kapı numarası alan bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, her katında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut, asansörlü ana binanın 2.normal katında yer alan (4) bağımsız bölüm numaralı daire mahallinde ve Güngören Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre antre-hol, salon, mutfak, iki oda, banyo-WC, balkon mahallerinden ibaret iç ölçüleri ile net 77,00 m2. brüt 90,00 m2. alana sahip, antre-hol, mutfak, banyo-WC zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, banyo-WC duvarları fayans kaplı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları bulunmaktadır. Dairenin pencereleri PVC ve ısıcamlı, duvarları sıvalı-boyalı, oda iç kapıları ahşap, daire giriş kapısı çeliktir.Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören ticaret ve konut alanında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. " denilmektedir

İMAR DURUMU: Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.06.2025tarih, 6083 sayılı imar durum belgesine göre Güngören ilçesi, Haznedar Mahallesi, İlkyuva Caddesi, no: 33 dış kapı, 6004 parsel sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında, Blok Nizam H:5 kat, Yol Boyu ticaret alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi:1,5m. teşekkül istikameti, yan bahçe mesafesi:3m, arka bahçe plan notu şeklinde yapılanma şartlarına haizdir. Meri plan notlarının 27. maddesinin 7. fıkrasının A bendinde; "Üzerinde yapı bulunan ve 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören R.U.İ. Planı ile irtifası düşürülmüş olan tek parsellerde, mevcut yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda, yeni irtifasını 03.02.1982 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Uygulama İmar Planı veya mer'i plan öncesi ruhsat ve/veya iskan aldığı plandaki yasal haklarına göre verilecektir." denilmekte olup, bahse konu 6004 parselin meri plan öncesi irtifası H:6 kattır denilmiştir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Yönetim Planı: 19/02/2025 12/03/2025 - 5737 yevmiye

....KM ne Çevrilmiştir. 18/09/2025 - 22509 yevmiye

AT ....KM ne Çevrilmiştir. 18/09/2025 - 22509 yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 14:30

23/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02307505

#ilan.gov.tr