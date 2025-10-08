T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
ALANYA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/40 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Antalya İl, Alanya İlçe, TOSLAK Mahalle/Köy, Dutluk Mevkii, 351 Ada, 7 Parsel, Satışa konu taşınmaz tarla vasıflı taşınmazdır .
Adresi: Toslak Mahallesi Dutluk Mevkii 351 Ada 7 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü: 2.267,80 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 7.173.253,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 13:34
|Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 13:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 13:34
|Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 13:34
02/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02306306
#ilan.gov.tr