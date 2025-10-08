- İ L A N –

BAYRAMİÇ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya no: 2024 - 255 Esas.

Davacı OLCAY YILDIZ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;ÇANAKKALE ili, BAYRAMİÇ ilçesi, CAMİKEBİR mah/köy, 1 Cilt, 28 Aile sıra no, 49 sırada nüfusa kayıtlı, Karl ve İngeborg kızı, 10/07/1940 doğumlu, 29320355706 T.C. Kimlik Nolu miras bırakan Brigitte İngrıd ERGÜL'ün 21/02/2022 tarihinde dul ve çocuksuz olarak vefat ettiği ancak nüfus kayıtlarına ulaşılamadı, yasal mirasçılarının tespit edilemediğinden, hak sahiplerinin mirasçılık sıfatlarının tespiti amacıyla TMK'nın 594. Maddesi uyarınca ikinci ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde mirasçı olduklarını mahkememize bildirmeleri İLANEN TEBLİĞ olunur.

