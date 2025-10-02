T.C.

HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.68276025-2024/130-Ceza Dava Dosyası 23.09.2025 İ L A N

SANIK: DANIL DEEV, Nıkolai ve Tatiana. Oğlu, 10/11/2000 RUSYA doğumlu,

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2024/130 Esas, 2024/408 Karar ve 16/05/2024 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

1.Sanığın eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmaya çalıştığı sabit olduğundan sonuç ceza olarak 10 AY HAPİS VE 20 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2.Hükmolunan hapis cezanın süresi ve niteliği, sanığın yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği yönünde mahkememizce yeterli ve olumlu kanaat oluşması sebebiyle TCK'nın 51. maddesi gereğince hükmolunan HAPİS CEZASININ ERTELENMESİNE,

3.Sanığın TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca taktiren 1 yıl denetim altında bulundurulmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

