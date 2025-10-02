T.C.

ESKİŞEHİR 5. İCRA DAİRESİ

2020/7797 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 14:14

Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 14:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 14:14

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 14:14

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, YUKARISÖĞÜTÖNÜ Mahalle/Köy, köyönü Mevkii, 11193 Ada, 8 Parselde bulunanYukarısöğütönü Mahallesi, 11193 ada, 8 parsel Köyönü Mevkii 1759. Sokak No: Bila Tepebaşı / Eskişehir adresindedir. (995.Sokak ile 1759.Sokak arasında kalmaktadır. Bitişiğinde bulunan 11193 ada, 12 parsel üzerinde bulunan yapı Tepebaşı Belediyesi Kent Rehberine göre 995.Sokak No:259, 2 parsel kuzeyinde bulunan 11193 ada 5 parsel üzerinde bulunan yapı ise Tepebaşı Belediyesi Kent Rehberine göre 1759. Sokak No:5 adresindedir.)5.513,65 m² yüzölçümlü, Ana Taşınmaz NiteliğiTarla olan Köyönü Mevkiinde bulunan Borçlu Z...Ö....ın Müşterek 1/4 ve İştirak 1/12 Elb. Hissesi bulunmaktadır.Tapu kaydına göre;17/04/2007 tarih ve 6454 yevmiye ile Taşınmaz Üzerinde Açıklama: Geçit hakkı vardır. ( Özel Koşullar 651 parsel lehine 653 parsel aleyhine krokide c harfi ile gösterilen 197.90 m²lik alanda Eskişehir 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/360 kararı ile geçiş hakkı için irtifak hakkı tesisi kurulmuştur )?20/01/2021 tarih ve 2540 yevmiye ile Taşınmaz Üzerinde İhtiyati Tedbir Eskişehir 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/01/2021 tarih 2021/161 Esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile ( Açıklama vesayet davası sebebiyle kısıtlı adayı Ziya ÖZCAN hissesine yönelik ) , 29/12/2020 tarih ve 56177 yevmiye ile Hisse Üzerinde İhtiyati Haciz, 05/07/2023 tarih ve 37766 yevmiye ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Taşınmaz Üzerinde Diğer (Konusu: Parsel Eskişehir İnönü Ovası Koruma Alanı) içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.)beyanı vardır.meskûn mahaldedir. Taşınmazın üzeri ekili olup,üzerinde ağaçlar vardır. Etrafı tel çit ile çevrilidir. Topoğrafik olarak düz ve hafif eğimli bir yapıya sahip, geometrik olarak dörtgen şeklindedir.en yakın köşesinden; 100. Yıl Bulvarının 697m batısında yer almakta olup, en yakın köşesinden TED Koleji giriş kapısına 1.030m, Yukarı söğütönü Camiisine 520m, Gelişim Okullarına 3.060m, Aşağı söğütönü - Batıkent Kavşağına 4.640m, Tepebaşı Belediye Başkanlığına 8.295m, Gar Binasına 8.215m, Vilayet Meydanına 8.940m kuş uçuşu yaklaşık mesafededir. Belediye hizmetlerinin tamamından (Elektrik, doğalgaz, su, ulaşım, iletişim, çöp vs.) yararlanmaktadır. Yakın konumda tarımsal amaçlı parseller ile besicilik amaçlı yapılar mevcuttur.Cami, park alanı, sağlık ve eğitim kurumlarına, sosyal ve kültürel donatılara uzak mesafededir. Tepebaşı Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 15.01.2025 gün ve E-71210138-754-133883 sayılı yazısında; 1193 ada, 8 nolu parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen ayrık nizam 2 kat, Kaks:0.40 yapılaşma koşullu konut alanına, kısmen E=1.00 ( 2 kat ) yapılaşma koşullu sağlık tesisi alanına, yeşil alan ve imar yollarına isabet etmekte olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde İmar Uygulama çalışması yapılmakta olup, süreç devam etmektedir.''denmektedir. Tepebaşı Belediyesi'nin 2025 yılı Arsa Rayiç Metrekare Bedeli listesinde;1759. Sokağın metrekare rayiç değeri 206,13.-TL/m²dir. Taşınmazın serbest piyasa değerinin 44.000.000,00.-TL (KIRKDÖRTMİLYONTL), Borçlu Z...Ö....ın Müşterek 1/4 ve İştirak 1/12 Elb. Hissesi bedeli 14.666.666,66.-TL(ONDÖRTMİLYONALTIYÜZALTMIŞALTITLALTIKRŞ) olabileceğikanaatine varılmıştır. Satışa konu taşınmazda borçlunun 1/ 4 hissesi yönünden kıymet taktiri talep edilmesine rağmen ayrıca 1 / 12 ( iştirak halinde mülkiyet hissesi ) hissesinin de değeri ile birlikte toplam 1 / 3 hisse bedelini belirlenmiş olması nedeni ile ek bilirkişi raporu alınarakTapu kaydındaki gibidir.Tapu kaydındaki gibidir.11.000.000,00 TL1.100.000,00 TLYukarıda Belirtilmiştir.

