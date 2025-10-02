DEVREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

DAVALI : CANSU GÜNEYLİ Topcu Mahallesi 1547 Caddesi Alp Apartmanı No:3/4Etimesgut/ ANKARA Kimlik No: 67********1256

Davacı Recep Güneyli Vasisi Saffet Güneyli vekili tarafından açılan boşanma davasında davalının eşine, çocuklarına ve evine ilgisiz davrandığını, evinin bakımıyla ilgilenmediğini, çocuklarının doğdukları andan itibaren bakımı ile ilgilenmediğini, 2017 yılında çocuklarını davacının babası Saffet GÜNEYLİ'ye bırakarak evi terk ettiğini, nerede yaşadığını, ne iş yaptığını tam anlamıyla bilinmediğini, bu nedenlerle tarafların boşanmalarını, yargılama gideri ve vekalet ücretini talep ve dava etmiş olup, tarafınıza çıkartılan tebligatların iade döndüğü, kolluk görevlilerince bildirilen adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesinin ve 14/01/2026 günü saat 10:50'ye verilen ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 Sayılı HMK'nın 122 ve 129. maddelere göre dava dilekçesinin tarafınıza tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

