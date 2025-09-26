İ L A N

T.C. SİVEREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 1992/1006 Esas

KARAR NO : 2010/563

DAVALI : 1- SEFER ALINMIŞ(Mahmut Oğlu), İleri Köyü/Siverek/Şanlıurfa

2- ŞEYHO ÇETİN(Şeyho Oğlu), İleri Köyü/Siverek/Şanlıurfa

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizden verilen 29/06/2010 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Red)Subut Bulmadığından karar verilmiştir.

Mahkememizce kararda belirtilen adresinize gerekçeli karar ve davacı tarafın temyiz başvuru dilekçesinin tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve davacı tarafın temyiz başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli karar ve davacı tarafın temyiz başvuru dilekçesinin yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

