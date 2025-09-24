T.C.

SAKARYA

2. İCRA DAİRESİ

2025/1046 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1046 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Satışa konu, tapuda Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, - Ada, 11125 Parselde, Bodrum Kat, Bağımsız Bölüm 1 Nolu Daire + Eklentisi Depo vasfında taşınmaz.

Adresi: İstiklal Mahallesi, Karadere Sokak, No:40/1 Serdivan / SAKARYA

Yüzölçümü: 75,00 m2

Arsa Payı: 1/8

İmar Durumu: Dosyasında

Kıymeti: 1.460.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:03 Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:03 Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 10:03

19/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02298282

#ilan.gov.tr