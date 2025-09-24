24 Eylül 2025, Çarşamba
T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/172 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli Merkez İlçesi Dervişiye Mahallesi 125 ada 53 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET KIRAÇ ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/172 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.16.09.2025
