T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/172 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli Merkez İlçesi Dervişiye Mahallesi 125 ada 53 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET KIRAÇ ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/172 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.16.09.2025

