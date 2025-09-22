T.C. TEKİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2. GAİPLİK İLANI

Sayı : 2024/229 Esas 17.09.2025

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu; Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Eskicami Mahallesi, Büyükdonlu Mevkiinde kain bulunan 360 Ada 350 Parsel sayılı bağ niteliğindeki taşınmazın 3/24 hisse sahibi Muhtar kızı Huriye'nin yapılan adres araştırmalarına rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamadığı,Gaipliği istenilen kişi hakkında bilgisi olan kişiler var ise işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren itibaren en geç 15/01/2026 günü saat 10:00'da yapılacak duruşmasına kadar mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipliği istenilen şahıstan haber alınamadığı takdirde T.M.K. 32 maddesi gereğince yukarıda ismi yazılı kişi hakkında gaipliğine ve taşınmazın Hazine'ye intikaline karar verileceği hususu 2.kez ilan olunur. 17.09.2025

Basın No: ILN02297543

