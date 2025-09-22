T.C. ŞANLIURFA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/404

KARAR NO : 2025/480

DAVALI :ADNAN GEÇGEL

Davacılar, Bülent ASLAN, İbrahim Halil KARADAĞ, Mustafa KIZILDEMİR, Ömer Faruk HORUZ tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Kat Mütlkiyeti Kanunundan Kaynaklanan davalar ( Ortak yerlere el atmanın önlenmesi istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda :

Davanın, 6100 sayılı HMK'nun 114/2. maddesi ile 6325 sayılı HUAK'nun 18/A-2. maddesi gereğince DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN USULDEN REDDİNE ,

Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, tarafların yokluğunda, 6100 sayılı HMK'nun 345. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, davalı Adnan GEÇGEL'e ilanen tebliğ olunur.

