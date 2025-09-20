T.C. İSTANBUL ANADOLU 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.20224168-2019/1109-Ceza Dava Dosyası

Konu: İLAN

Mahkememizin 17/04/2025 tarih, 2019/1109 esas 2025/368 karar sayılı dosyasında sanık Ahmad ve Khadıja 27/03/1969 Damascus doğumlu SAMİR ACHOUR sanık hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir.

Karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 17.09.2025

Basın No: ILN02296902

#ilan.gov.tr