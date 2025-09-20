T.C.

ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/149 Esas

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Adıyaman İli, Çelikhan İlçesi, Mahmut Nedim Ökmen Mah.

ADA NO: 109

PARSEL NO: 47

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: 118,54 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Mehmet Alaaddin TEMİR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Adıyaman İli, Çelikhan İlçesi, 409 ada 47 parsel sayılı taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olup, dava konusu taşınmazla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı kurum aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara ilişkin düzeltim davası açılabileceği, tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Adıyaman Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi gerektiği, yapılan yargılama sonunda taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine ve davacı idare adına tesciline karar verileceği ve duruşmanın 25/09/2025 günü saat 11.18'e bırakıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Değiştiren 4650 Sayılı Yasanın 10. Maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur. 15.09.2025

Basın No: ILN02297370

#ilan.gov.tr