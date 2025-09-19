T.C. MALATYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/629 Esas

Davacı , T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MALATYA ŞUBESİ ileDavalılar , MEMET AKTAŞ, PRİME İNŞAAT OTOMOTİV TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davalı (Mersis No:0733042188800015), (Ticaret Sicil N:17831), (Vergi N: 7330421888) PRİME İNŞAAT OTOMOTİV TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne, Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese davetiye çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma zaptı ile birlikte bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, 07/10/2025 günü saat 11:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ile duruşma zaptı, Bilirkişi Raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

