T.C. BURSA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLÂN

ESAS NO : 2025/338 KARAR NO: 2025/625

Mahkememizin 11.09.2025 tarih ve 2025/338 Esas, 2025/625 sayılı kararı ile Alı ve Fatıma kızı, Kuveyt vatandaşı, bimekan AMINAH A A MOHAMMED hakkında " Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma " suçundan yapılan yargılama neticesinde şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşmesine karar verilmiş olup, Tüm araştırmalara rağmen sanık AMINAH A A MOHAMMED'e kararın tebliğ edilemediği ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilânen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilâmın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olacağı, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.

