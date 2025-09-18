T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/95 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/95 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3053 ada, 1 nolu parselde, A Blok, 3 nolu bağımsız bölümde, 6.355,00 m² tapu alanlı, 12 / 702 arsa paylı ve niteliği '' 6 ADET 4 KATLI BETONARME BİNA VE ARSASI '' vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği MESKEN olan, A Blok, Zemin Kat, 3 nolu bağımsız bölümün tam hissesi satışa konudur.

Mahalli Durumu: Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Üçevler* Mahallesi, Üçevler Caddesi, Çakılkent Sitesi, A Blok, No:10A, İç Kapı No:3 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz 6 bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu Blok; Zemin Kat ve 3 Normal Kat olmak üzere toplam 4 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır.

A Blok, 3 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 123,93 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 138,09 m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 157,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir.

Hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 adet oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, duş, wc ve 2 adet balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup hacimlerin tavan duvar birleşimlerinde kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, duş ve wc alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duşakabin bulunmaktadır. Balkon alanları zemini seramik kaplamadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmamaktadır. Taşınmaz altı bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup site alanı çevresi ihata duvarı ile çevrili, içerisinde peyzaj alanları ve otopark alanları bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 3-5 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Üçevler Caddesine cephe, Gümüşdere Caddesine 225 m ve Ahıska Caddesine ise 435 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 9,80 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Kıymeti : 4.553.000,00 TL KDV Oranı : %1

Bu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 12:30 Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 12:30 Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 12:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02295579

#ilan.gov.tr