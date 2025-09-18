T.C. ANKARA 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/120 Esas

Davacılar , MELİHA AYBEK, SEHER SAL, SELİME TAŞDELEN ile Davalılar , DOĞAN TAŞDELEN, FATMA TAŞDELEN, FİKRET TAŞDELEN, İBRAHİM TAŞDELEN, SEBAHAT TAŞDELEN, YALÇIN TAŞDELEN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle; -11884191654 T.C. Kimlik numaralı, Yıldırım ve Ayişe oğlu/kızı, 10/04/1963 doğumlu, davalı FATMA TAŞDELEN adına,

Mahkememizce mernis adresinizin tespit edilememesi gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 24/09/2025 günü saat: 09:35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,Aksi taktirde HMK'nun 150/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

