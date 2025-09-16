T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2023/359 Esas

KARAR NO : 2024/403

C.SAV.ESAS NO : 2023/1603

SANIK : MEHMED EL RAYYE, SÜLEYMAN ve EMMUN oğlu, 01/03/1968 İDLİP doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme

SUÇ TARİHİ : 03/12/2022

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 116/2, 151/1, 142/2.h.1

VERİLEN CEZA MİKTARI : BERAAT

KARAR TARİHİ : 17/10/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Mehmed EL RAYYE hakkında Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçlarından açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (BERAAT) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 09.09.2025

Basın No: ILN02293381

#ilan.gov.tr