T.C.

DİGOR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/54 Esas

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: FEYZULLAH ZAN SORGUÇKAVAK KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası)

Davacı Feyzullah Zan tarafından; dava konusu Kars ili, Digor İlçesi, Sorguçkavak Köyü hudutlarında kain ; Dava konusu Kars İli, Digor İlçesi, Sorguçkavak köyünde tescil dışında bırakılan yine aynı köyde bulunan 124 ada 2 nolu parsele komşu olan tahmini olarak 1800 m2 olarak belirtilen taşınmazın TMK 713/1 maddesi gereğince davacı adına tescili talep edildiğinden,taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda üstün hak ve iddia sahiplerinin bu ilanın yapıldığı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya DigorAsliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/54 esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, dava konusu taşınmazın davacı adına tespit ve tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince İlan olunur.

Basın No: ILN02293384

