T.C.

KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)



ESAS NO : 2025/67 Esas

KARAR NO : 2025/161

Davalı : 1- MESUT TALHA ŞAHSUVAROĞLU

Davacı : 2- TUNA YÖNETİM HİZMETLERİ TURİZM DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda tarafları yazılı mahkememiz dosyasından yapılan yargılama sonunda;

HÜKÜM

Davanın kabulü ile;

1-Davacı Tuna Yönetim Hizmetleri Tur. Dan. ve Tic. A.Ş. tarafından davalı Mesut Talha Şahsuvaroğlu aleyhine açılan davada, davacının tapu iptal ve tescil talebinin kabulü ile, 3/8 payı davacı adına kayıtlı Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 373 ada 22 parsel Parkevler C1 Blok 4. Kat 58 numaralı devre mülkün 1/24 hissesinin davacı adına olan tapu kaydının iptali ile iptal edilen 1/24 hissenin davalı Mesut Talha Şahsuvaroğlu adına kayıt ve tesciline, dair istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 14/05/2025

