T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2025/67 Esas
KARAR NO : 2025/161
Davalı : 1- MESUT TALHA ŞAHSUVAROĞLU
Davacı : 2- TUNA YÖNETİM HİZMETLERİ TURİZM DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yukarıda tarafları yazılı mahkememiz dosyasından yapılan yargılama sonunda;
HÜKÜM
Davanın kabulü ile;
1-Davacı Tuna Yönetim Hizmetleri Tur. Dan. ve Tic. A.Ş. tarafından davalı Mesut Talha Şahsuvaroğlu aleyhine açılan davada, davacının tapu iptal ve tescil talebinin kabulü ile, 3/8 payı davacı adına kayıtlı Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 373 ada 22 parsel Parkevler C1 Blok 4. Kat 58 numaralı devre mülkün 1/24 hissesinin davacı adına olan tapu kaydının iptali ile iptal edilen 1/24 hissenin davalı Mesut Talha Şahsuvaroğlu adına kayıt ve tesciline, dair istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 14/05/2025
Basın No: ILN02290665
