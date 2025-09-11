T.C.

KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)



ESAS NO : 2025/71 Esas

KARAR NO : 2025/296

Davalı : 1- SADİ ŞAHSUVAROĞLU

Davacı : 2- TUNA YÖNETİM HİZMETLERİ TURİZM DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda tarafları yazılı mahkememiz dosyasından yapılan yargılama sonunda;

HÜKÜM :

Davanın kabulü ile;

1-Davacı Tuna Yönetim Hizmetleri Tur. Dan. ve Tic. A.Ş. tarafından davalı Sadi Şahsuvaroğlu aleyhine açılan davada, davacının tapu iptal ve tescil talebinin kabulü ile, 1/24 payı davacı adına kayıtlı Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 373 ada 22 parsel Park Evler C-1 Blok 6.kat 75 numaralı devre mülkün 1/24 hissesinin davacı adına olan tapu kaydının iptali ile iptal edilen 1/24 hissenin davalı Sadi Şahsuvaroğlu adına kayıt ve tesciline, dair istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 18/07/2025

