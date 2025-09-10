T.C. REYHANLI

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.36986964-2025/183-Ceza Dava Dosyası 05.09.2025

GAZETE İLANI



HÜKÜM ÖZETİ

Esas No :2025/183

Karar No :2025/271

SANIK :BESSAM EL SITAM, Nuri ve Azabe oğlu, 01/01/1991 Halep doğumlu Yabancı Kimlik No:99768051072

SUÇ: Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

Suç Tarihi :03/07/2016

Karar Tarihi : 21/04/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada SANIK BESSAM EL SITAM hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildiği ve yukarıda kimliği yazılı sanığınbildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

