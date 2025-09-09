İ L A N

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesinde bulunan 10 adet arsa ve Erkilet CamiKebir mahallesinde bulunan 7 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

1- İhale 23.09.2025 Salı günü saat 14:00'de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c- Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.)

ç- Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı.

d- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

e- Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

f- Şartname bedeli 10.000,00-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

g- 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

h- Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (d), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4- Son müracaat tarihi 23.09.2025 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mevkii Ada Parsel M2 Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama Erkilet Camikebir 13671 1 4434,78 49.000.000,00-TL 1.470.000,00-TL Konut+Ticaret Erkilet Camikebir 13672 1 4033,85 45.000.000,00-TL 1.350.000,00-TL Konut+Ticaret Erkilet Camikebir 13672 2 3960,33 45.000.000,00-TL 1.350.000,00-TL Konut+Ticaret Erkilet Camikebir 13672 3 3978,31 40.000.000,00-TL 1.200.000,00-TL Konut Erkilet Camikebir 13672 4 4032,77 40.000.000,00-TL 1.200.000,00-TL Konut Ertuğrul Gazi 5302 9 2818,24 39.250.000,00-TL 1.177.500,00-TL Konut Ertuğrul Gazi 5302 10 2907,03 39.250.000,00-TL 1.177.500,00-TL Konut Ertuğrul Gazi 5302 11 2977,62 39.250.000,00-TL 1.177.500,00-TL Konut Ertuğrul Gazi 5302 12 2800,66 39.250.000,00-TL 1.177.500,00-TL Konut Ertuğrul Gazi 5302 13 2779,79 39.250.000,00-TL 1.177.500,00-TL Konut Ertuğrul Gazi 16516 1 3236,77 39.250.000,00-TL 1.177.500,00-TL Konut Ertuğrul Gazi 16516 2 3299,66 39.250.000,00-TL 1.177.500,00-TL Konut Ertuğrul Gazi 16516 3 3245,78 39.250.000,00-TL 1.177.500,00-TL Konut Ertuğrul Gazi 5300 12 2800,00 39.250.000,00-TL 1.177.500,00-TL Konut Ertuğrul Gazi 5300 13 3000,81 39.250.000,00-TL 1.177.500,00-TL Konut Erkilet Camikebir 13671 2 2523,47 25.000.000,00-TL 750.000,00-TL Konut Erkilet Camikebir 13671 7 2446,93 25.000.000,00-TL 750.000,00-TL Konut

Basın No: ILN02288443

#ilan.gov.tr