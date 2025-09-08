T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/239 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğü vekili Av. BETÜL MERT tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 29/07/2025
Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy
|Ada Parsel
|Taşınmazın Cinsi
|Kamulaştırılacak Alan (m²)
|1
|2025/239
|Seyfettin Erbay, Süleyman Erbay, Döndü Erbay, Sadettin Erbay, Vahdettin Erbay, Sabit Erbay
|Küçüksazye
|125ada 490(137) parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|429,73 m² mülkiyet
|2
|2025/374
|Penpe Cihan, Ali Cihan
|Küçüksazye
|125 ada 391 parsel
|Tarla
|181,16 m² daimi irtifak
67,78 m² geçici irtifak
|3
|2025/375
|Nuran Usta, Nihat Usta, Nahide Ardıç, Layıka Ceylan, Hüseyin Usta, Abdullah Uzun, Kadriye Altunsapan,Ahmet Karabaş, Selma Nane, Muzaffer Karabaş, Celal Karabaş, Esma Yıldız, Hilal Kocadere, Mustafa Cihan, Penpe Cihan, Ali Cihan, Atalay Pala, Hatice Pala, İbrahim Pala , Yılmaz Pala, İbrahim Sarı, Şahin Sarı, Nebiye Sarı, Halime Sarı, Ercan Sarı, Serkan Sarı
|Küçüksazye
|125 ada 378 parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|8,75 m² daimi irtifak
2,12 m² geçici irtifak
|4
|2025/376
|Ümmü Uzun, Reşat Uzun, Raci Uzun, Raci Uzun, Nermin Tosun, Hasan Uzun, Emine Gök
|Küçüksazye
|125 ada 377 parsel
125ada 345 parsel
|Tarla
Tarla
|83,91 m² daimi irtifak
606,87 m² geçici irtifak
169,97 m² daimi irtifak
16,88m² geçici irtifak
|5
|2025/377
|Ahmet Nuhoğlu, Hüseyin Nuhoğlu, Muharrem Nuhoğlu, Hamide Özbay, Muammer Aliş, Fatma Uzun, Halil Aliş, Necmi Aliş
|Küçüksazye
|125 ada 371 parsel
|Tarla
|92,96 m² daimi irtifak
|6
|2025/378
|Timur Baş
|Küçüksazye
|125 ada 370 parsel
|Tarla
|278,57 m² daimi irtifak
927,83 m² geçici irtifak
|7
|2025/379
|Süleyman, Osman, Naciye, Ayşe, Hatice, Cemile, Ayşe Sarı, Orhan Akçil, Ayhan Akçil, Ümmü Kahraman, Emiral Türksev, Fatma Yıldız, Fatma Akçil, Necdet Akçil, Necmi Akçil
|Küçüksazye
|125 ada 352 parsel
|Tarla
|17,08 m² daimi irtifak
33,89 m² geçici irtifak
|8
|2025/380
|Mehmet Sakar
|Küçüksazye
|125 ada 351parsel
|Tarla
|20,61 m² daimi irtifak
25,18 m² geçici irtifak
|9
|2025/381
|Hanife Tevekkül, Selahattin Tevekkül, Hatice Çetin, Halime Akçil, Cengiz Tevekkül, Nergiz Pınar, Soner Tevekkül
|Küçüksazye
|125 ada 350 parsel
|Tarla
|23,014 m² daimi irtifak
7,42 m² geçici irtifak
|10
|2025/382
|Sadettin Çolak, Sebahat Sarı, Emire Türkay, Hatice Öztürk, Münevver Uzun, Nuray Orhan, Ürke Çolak, Özcan Çolak, Fatma Çetin
|Küçüksazye
|125ada 349 parsel
125ada 354 parsel
|Tarla
Tarla
|7,66 m² daimi irtifak
71,17 m² daimi irtifak
43,37 m² geçici irtifak
|11
|2025/383
|Emrah Keleş
|Küçüksazye
|125 ada 344 parsel
|Tarla
|15,36 m² daimi irtifak
444,54 m² geçici irtifak
|12
|2025/384
|Hasan Uzun, Ümmü Uzun, Reşat Uzun, Raci Uzun, Nermin Tosun,
|Küçüksazye
|125 ada 338 parsel
|Tarla
|45,57 m² daimi irtifak
372,89 m² geçici irtifak
|13
|2025/385
|Mehmet Erbay
|Küçüksazye
|125ada 455 parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|26,48 m² mülkiyet
|14
|2025/386
|Ali Ayhan, Ayşe Dağ, Penpe Ayhan
|Küçüksazye
|125 ada 437 parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|74,48 m² mülkiyet
|15
|2025/387
|Mehmet Çil, Hüseyin Uğur, Hanife Mert, Ahmet Ayhan, Hüseyin Ayhan
|Küçüksazye
|125 ada 551 parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|72,36 m² mülkiyet
|16
|2025/388
|Hüseyin Uğur, Ahmet Ayhan, Sebahat Uğur
|Küçüksazye
|125 ada 447
parsel
125 ada 449
parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|127,59 m² mülkiyet
150,51 m² mülkiyet
|17
|2025/389
|Eyüp Mert, Faik Mert, Gülsüm Mert
|Küçüksazye
|125 ada 441
parsel
125 ada 440
parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|74,48 m² mülkiyet
2,82 m² mülkiyet
|18
|2025/390
|Yasemin Yıldız, Hasan Yıldız, Hatice Yuvarlaktaş, Rüştü Yıldız, Hasan Yıldız, Penpe Bitik, Sevilay Dursun, Hüseyin Bayram, Mustafa Yuvarlaktaş, Havva Aktaş, Vasfiye Gübay, Sevgi İlhan, Hatice Özdemir, Halil Samancı
|Küçüksazye
|125 ada 432 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|95,1 m² mülkiyet
|19
|2025/391
|Abdullah Uzun, Kadriye Artak, Ahmet Karabaş, Muzaffer Karabaş, Selma Nane, Celal Karabaş, Esma Yıldız, Hilal Kocadere
|Küçüksazye
|125 ada 297 parsel
|Tarla
|40,81 m² mülkiyet
|20
|2025/392
|Emine Öztürk, Ali Dursun, Hanife Dursun, Selvet Arabacı, Mehmet Dursun,
|Küçüksazye
|125 ada 294 parsel
|Tarla
|40,81 m² mülkiyet
|21
|2025/393
|Osman Sinan Sümen, Hasan Murat Sümen, Hikmet Vuslat Sümen, Fatma Tülay Dincer, Naciye Gülay Tatar, Mehmet Rasim Oflas, Sevil Gedik Gümüşsoy, Sevda Gedik İnciroğlu, Selda Evramler, Meral Gedik, Sendegül İlhan, Hakan Yıldız, Koay Buğra Köroğlu, Gökay Gedik, Okay Gedik, Aydan Temel, Ayşe Temel, İsmail Selamlar, İbrahim Selamlar, Fazilet Keser, Necla Uzundurukan, Fuat Özardıç, Uğuz Özardıç, Zuhal Özyurt, Hamza Güneri, Refika Akar, Metin Güneri, Refika Hatice Acar, Halime Alkan, Canan Başar, Murat Yaykan, İffet Yaykan Arslan, Mustafa Saffet Gevrek, Hatice Kadriye Kadırga, Ümmü Gülsüm Sandıkcı, Nuri İlhan, Cemal Gevrek, Sabri Aysındı, Ayşe, Vesile Öke, Ahmet Ali Güneri, Hatice Güneri, Şamiye Pere, Vahit Güneri, Cahit Güneri, Seyfettin Güneri, Fatma Güneri,
|Küçüksazye
|125 ada 469 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|72,84 m² mülkiyet
|22
|2025/394
|Tahir Mert, Pakize Mert, Sefai Mert, Faik Mert,
|Küçüksazye
|125 ada 291 parsel
|Tarla
|481,97 m² mülkiyet
|23
|2025/395
|Nuri Dursun
|Küçüksazye
|125 ada 290 parsel
|Tarla
|44,5 m² mülkiyet
|24
|2025/396
|Müzeyyen Keskin, Şenel Kanbur, Gülhan Kanbur, Emirhan Kanbur, Buğlem Kardelen Kanbur, Emine Kanbur, İlknur Üçler, Satı Kanbur
|Küçüksazye
|125 ada 465 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|65,22 m² mülkiyet
|25
|2025/397
|Osman Sinan Sümen, Hasan Murat Sümen, Hikmet Vuslat Sümen, Fatma Tülay Dincer, Naciye Gülay Tatar, Mehmet Rasim Oflas, Sevil Gedik Gümüşsoy, Sevda Gedik İnciroğlu, Selda Evramler, Meral Gedik, Sendegül İlhan, Hakan Yıldız, Koay Buğra Köroğlu, Gökay Gedik, Okay Gedik, Aydan Temel, Ayşe Temel, İsmail Selamlar, İbrahim Selamlar, Fazilet Keser, Necla Uzundurukan, Fuat Özardıç, Uğuz Özardıç, Zuhal Özyurt, Hamza Güneri, Refika Akar, Metin Güneri, Refika Hatice Acar, Halime Alkan, Canan Başar, Murat Yaykan, İffet Yaykan Arslan, Mustafa Saffet Gevrek, Hatice Kadriye Kadırga, Ümmü Gülsüm Sandıkcı, Nuri İlhan, Cemal Gevrek, Sabri Aysındı, Ayşe, Vesile Öke, Ahmet Ali Güneri, Hatice Güneri, Şamiye Pere, Vahit Güneri, Cahit Güneri, Seyfettin Güneri, Fatma Güneri, Refika
|Küçüksazye
|125 ada 451 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|481,97 m² mülkiyet
|26
|2025/398
|Naciye Erdemir, Emine Kanbur, Metin Kanbur, Kadir Kanbur, Minire Kanbur, Fati Kanbur
|Küçüksazye
|125 ada 467 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|83,46 m² mülkiyet
|27
|2025/399
|Gülten Kocabıyık
|Küçüksazye
|125 ada 265 parsel
|Tarla
|1478,41 m² mülkiyet
|28
|2025/400
|Hasan Dursun, Ayşe Arabacı, Nezahat Türksev, Yılmaz Dursun, Emine Öztürk, Ali Dursun, Hanife Dursun, Selvet Arabacı, Mehmet Dursun, Hüseyin Kayran, Nuri Dursun
|Küçüksazye
|125 ada 451 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|156,74 m² mülkiyet
|29
|2025/401
|İbrahim Bayram
|Küçüksazye
|125 ada 484 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|69,34 m² mülkiyet
|30
|2025/402
|Sıdıka Balık, Necmettin Balık, Nurefşan Balık, Ayşe Karagülle, Zeynep Karagülle, Esra Karagülle, Halil Balık, Ayşe Abanalı, Neşe Acar, Rukiye Kaymakcı
|Küçüksazye
|125 ada 248 parsel
|Tarla
|82,15 m² daimi irtifak
|31
|2025/403
|Şerafettin Dursun
|Küçüksazye
|125 ada 247 parsel
|Tarla
|48,37 m² daimi irtifak
|32
|2025/404
|Muammer Arabacı, Erol Arabacı, Ersin Arabacı
|Küçüksazye
|125 ada 243 parsel
|Tarla
|97,08 m² daimi irtifak
28,76 m² geçici irtifak
|33
|2025/405
|Fatma Uzun, Müzeyyen Uzun, Refik Uzun, İzzet Uzun, Sezgin Uzun
|Küçüksazye
|125 ada 233 parsel
|Tarla
|126,37 m² daimi irtifak
|34
|2025/406
|Ayşe Türkay, Özcan Türkay
|Küçüksazye
|125 ada 232 parsel
|Tarla
|53,17 m² daimi irtifak
447,76 m² geçici irtifak
|35
|2025/407
|İbrahim Çavan, Cemal Çavan, Yüksel Çavan, Muammer Çavan, Hatice Baykur, Aynur Yılmaz
|Küçüksazye
|125 ada 214 parsel
|Tarla
|150,91 m² daimi irtifak 463,91 m² geçici irtifak
