T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/239 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğü vekili Av. BETÜL MERT tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 29/07/2025

Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²)
1 2025/239 Seyfettin Erbay, Süleyman Erbay, Döndü Erbay, Sadettin Erbay, Vahdettin Erbay, Sabit Erbay Küçüksazye 125ada 490(137) parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 429,73 m² mülkiyet
2 2025/374 Penpe Cihan, Ali Cihan Küçüksazye 125 ada 391 parsel Tarla 181,16 m² daimi irtifak
67,78 m² geçici irtifak
3 2025/375 Nuran Usta, Nihat Usta, Nahide Ardıç, Layıka Ceylan, Hüseyin Usta, Abdullah Uzun, Kadriye Altunsapan,Ahmet Karabaş, Selma Nane, Muzaffer Karabaş, Celal Karabaş, Esma Yıldız, Hilal Kocadere, Mustafa Cihan, Penpe Cihan, Ali Cihan, Atalay Pala, Hatice Pala, İbrahim Pala , Yılmaz Pala, İbrahim Sarı, Şahin Sarı, Nebiye Sarı, Halime Sarı, Ercan Sarı, Serkan Sarı Küçüksazye 125 ada 378 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 8,75 m² daimi irtifak
2,12 m² geçici irtifak
4 2025/376 Ümmü Uzun, Reşat Uzun, Raci Uzun, Raci Uzun, Nermin Tosun, Hasan Uzun, Emine Gök Küçüksazye 125 ada 377 parsel
125ada 345 parsel		 Tarla
Tarla		 83,91 m² daimi irtifak
606,87 m² geçici irtifak
169,97 m² daimi irtifak
16,88m² geçici irtifak
5 2025/377 Ahmet Nuhoğlu, Hüseyin Nuhoğlu, Muharrem Nuhoğlu, Hamide Özbay, Muammer Aliş, Fatma Uzun, Halil Aliş, Necmi Aliş Küçüksazye 125 ada 371 parsel Tarla 92,96 m² daimi irtifak
6 2025/378 Timur Baş Küçüksazye 125 ada 370 parsel Tarla 278,57 m² daimi irtifak
927,83 m² geçici irtifak
7 2025/379 Süleyman, Osman, Naciye, Ayşe, Hatice, Cemile, Ayşe Sarı, Orhan Akçil, Ayhan Akçil, Ümmü Kahraman, Emiral Türksev, Fatma Yıldız, Fatma Akçil, Necdet Akçil, Necmi Akçil Küçüksazye 125 ada 352 parsel Tarla 17,08 m² daimi irtifak
33,89 m² geçici irtifak
8 2025/380 Mehmet Sakar Küçüksazye 125 ada 351parsel Tarla 20,61 m² daimi irtifak
25,18 m² geçici irtifak
9 2025/381 Hanife Tevekkül, Selahattin Tevekkül, Hatice Çetin, Halime Akçil, Cengiz Tevekkül, Nergiz Pınar, Soner Tevekkül Küçüksazye 125 ada 350 parsel Tarla 23,014 m² daimi irtifak
7,42 m² geçici irtifak
10 2025/382 Sadettin Çolak, Sebahat Sarı, Emire Türkay, Hatice Öztürk, Münevver Uzun, Nuray Orhan, Ürke Çolak, Özcan Çolak, Fatma Çetin Küçüksazye 125ada 349 parsel
125ada 354 parsel		 Tarla
Tarla		 7,66 m² daimi irtifak
71,17 m² daimi irtifak
43,37 m² geçici irtifak
11 2025/383 Emrah Keleş Küçüksazye 125 ada 344 parsel Tarla 15,36 m² daimi irtifak
444,54 m² geçici irtifak
12 2025/384 Hasan Uzun, Ümmü Uzun, Reşat Uzun, Raci Uzun, Nermin Tosun, Küçüksazye 125 ada 338 parsel Tarla 45,57 m² daimi irtifak
372,89 m² geçici irtifak
13 2025/385 Mehmet Erbay Küçüksazye 125ada 455 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 26,48 m² mülkiyet
14 2025/386 Ali Ayhan, Ayşe Dağ, Penpe Ayhan Küçüksazye 125 ada 437 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 74,48 m² mülkiyet
15 2025/387 Mehmet Çil, Hüseyin Uğur, Hanife Mert, Ahmet Ayhan, Hüseyin Ayhan Küçüksazye 125 ada 551 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 72,36 m² mülkiyet
16 2025/388 Hüseyin Uğur, Ahmet Ayhan, Sebahat Uğur Küçüksazye 125 ada 447
parsel
125 ada 449
parsel		 Kanal ve İşletim Bakım Yolu
Kanal ve İşletim Bakım Yolu		 127,59 m² mülkiyet
150,51 m² mülkiyet
17 2025/389 Eyüp Mert, Faik Mert, Gülsüm Mert Küçüksazye 125 ada 441
parsel
125 ada 440
parsel		 Kanal ve İşletim Bakım Yolu
Kanal ve İşletim Bakım Yolu		 74,48 m² mülkiyet
2,82 m² mülkiyet
18 2025/390 Yasemin Yıldız, Hasan Yıldız, Hatice Yuvarlaktaş, Rüştü Yıldız, Hasan Yıldız, Penpe Bitik, Sevilay Dursun, Hüseyin Bayram, Mustafa Yuvarlaktaş, Havva Aktaş, Vasfiye Gübay, Sevgi İlhan, Hatice Özdemir, Halil Samancı Küçüksazye 125 ada 432 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 95,1 m² mülkiyet
19 2025/391 Abdullah Uzun, Kadriye Artak, Ahmet Karabaş, Muzaffer Karabaş, Selma Nane, Celal Karabaş, Esma Yıldız, Hilal Kocadere Küçüksazye 125 ada 297 parsel Tarla 40,81 m² mülkiyet
20 2025/392 Emine Öztürk, Ali Dursun, Hanife Dursun, Selvet Arabacı, Mehmet Dursun, Küçüksazye 125 ada 294 parsel Tarla 40,81 m² mülkiyet
21 2025/393 Osman Sinan Sümen, Hasan Murat Sümen, Hikmet Vuslat Sümen, Fatma Tülay Dincer, Naciye Gülay Tatar, Mehmet Rasim Oflas, Sevil Gedik Gümüşsoy, Sevda Gedik İnciroğlu, Selda Evramler, Meral Gedik, Sendegül İlhan, Hakan Yıldız, Koay Buğra Köroğlu, Gökay Gedik, Okay Gedik, Aydan Temel, Ayşe Temel, İsmail Selamlar, İbrahim Selamlar, Fazilet Keser, Necla Uzundurukan, Fuat Özardıç, Uğuz Özardıç, Zuhal Özyurt, Hamza Güneri, Refika Akar, Metin Güneri, Refika Hatice Acar, Halime Alkan, Canan Başar, Murat Yaykan, İffet Yaykan Arslan, Mustafa Saffet Gevrek, Hatice Kadriye Kadırga, Ümmü Gülsüm Sandıkcı, Nuri İlhan, Cemal Gevrek, Sabri Aysındı, Ayşe, Vesile Öke, Ahmet Ali Güneri, Hatice Güneri, Şamiye Pere, Vahit Güneri, Cahit Güneri, Seyfettin Güneri, Fatma Güneri, Küçüksazye 125 ada 469 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 72,84 m² mülkiyet
22 2025/394 Tahir Mert, Pakize Mert, Sefai Mert, Faik Mert, Küçüksazye 125 ada 291 parsel Tarla 481,97 m² mülkiyet
23 2025/395 Nuri Dursun Küçüksazye 125 ada 290 parsel Tarla 44,5 m² mülkiyet
24 2025/396 Müzeyyen Keskin, Şenel Kanbur, Gülhan Kanbur, Emirhan Kanbur, Buğlem Kardelen Kanbur, Emine Kanbur, İlknur Üçler, Satı Kanbur Küçüksazye 125 ada 465 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 65,22 m² mülkiyet
25 2025/397 Osman Sinan Sümen, Hasan Murat Sümen, Hikmet Vuslat Sümen, Fatma Tülay Dincer, Naciye Gülay Tatar, Mehmet Rasim Oflas, Sevil Gedik Gümüşsoy, Sevda Gedik İnciroğlu, Selda Evramler, Meral Gedik, Sendegül İlhan, Hakan Yıldız, Koay Buğra Köroğlu, Gökay Gedik, Okay Gedik, Aydan Temel, Ayşe Temel, İsmail Selamlar, İbrahim Selamlar, Fazilet Keser, Necla Uzundurukan, Fuat Özardıç, Uğuz Özardıç, Zuhal Özyurt, Hamza Güneri, Refika Akar, Metin Güneri, Refika Hatice Acar, Halime Alkan, Canan Başar, Murat Yaykan, İffet Yaykan Arslan, Mustafa Saffet Gevrek, Hatice Kadriye Kadırga, Ümmü Gülsüm Sandıkcı, Nuri İlhan, Cemal Gevrek, Sabri Aysındı, Ayşe, Vesile Öke, Ahmet Ali Güneri, Hatice Güneri, Şamiye Pere, Vahit Güneri, Cahit Güneri, Seyfettin Güneri, Fatma Güneri, Refika Küçüksazye 125 ada 451 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 481,97 m² mülkiyet
26 2025/398 Naciye Erdemir, Emine Kanbur, Metin Kanbur, Kadir Kanbur, Minire Kanbur, Fati Kanbur Küçüksazye 125 ada 467 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 83,46 m² mülkiyet
27 2025/399 Gülten Kocabıyık Küçüksazye 125 ada 265 parsel Tarla 1478,41 m² mülkiyet
28 2025/400 Hasan Dursun, Ayşe Arabacı, Nezahat Türksev, Yılmaz Dursun, Emine Öztürk, Ali Dursun, Hanife Dursun, Selvet Arabacı, Mehmet Dursun, Hüseyin Kayran, Nuri Dursun Küçüksazye 125 ada 451 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 156,74 m² mülkiyet
29 2025/401 İbrahim Bayram Küçüksazye 125 ada 484 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 69,34 m² mülkiyet
30 2025/402 Sıdıka Balık, Necmettin Balık, Nurefşan Balık, Ayşe Karagülle, Zeynep Karagülle, Esra Karagülle, Halil Balık, Ayşe Abanalı, Neşe Acar, Rukiye Kaymakcı Küçüksazye 125 ada 248 parsel Tarla 82,15 m² daimi irtifak
31 2025/403 Şerafettin Dursun Küçüksazye 125 ada 247 parsel Tarla 48,37 m² daimi irtifak
32 2025/404 Muammer Arabacı, Erol Arabacı, Ersin Arabacı Küçüksazye 125 ada 243 parsel Tarla 97,08 m² daimi irtifak
28,76 m² geçici irtifak
33 2025/405 Fatma Uzun, Müzeyyen Uzun, Refik Uzun, İzzet Uzun, Sezgin Uzun Küçüksazye 125 ada 233 parsel Tarla 126,37 m² daimi irtifak
34 2025/406 Ayşe Türkay, Özcan Türkay Küçüksazye 125 ada 232 parsel Tarla 53,17 m² daimi irtifak
447,76 m² geçici irtifak
35 2025/407 İbrahim Çavan, Cemal Çavan, Yüksel Çavan, Muammer Çavan, Hatice Baykur, Aynur Yılmaz Küçüksazye 125 ada 214 parsel Tarla 150,91 m² daimi irtifak 463,91 m² geçici irtifak

