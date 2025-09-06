BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti, hüküm/tasarrufu Belediyemize ait alanlarda 60 lokasyonda 154 ATM kabini kurulması, 10 (on) yıl süre ile işletilmesi ve işletme süresi sonunda Belediyemize devredilmesi işi
Tahmin Edilen Bedel: Aylık 1.540.000,00-TL +KDV
Geçici Teminat %30: 5.544.000,00-TL
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi Kapalı Teklif Usulüne göre Belediyemiz Encümenince 17/09/2025 Çarşamba günü 10.30'da Belediyemizin Encümen Salonunda yapılacaktır.
İstenen belgelerin 16/09/2025 16.00'ya kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şube Müdürlüğüne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah Ankara Yolu Cad A Blok 1. Bodrum Kat No:1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.
Şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şube Müdürlüğünde görülebileceği gibi 8.000,00-TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.
İSTENEN EVRAKLAR
ŞİRKETLER
ŞAHISLAR
1
İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
1
İmza Beyannamesi (Noter tasdikli)
2
Vekil İse Vekaletname (Noter tasdikli)
2
Vekil İse Vekaletname (Noter tasdikli)
3
Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin İmza Beyannamesi (Noter Tasdikli)
3
Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin İmza Beyannamesi (Noter Tasdikli)
4
Ticaret Sanayi Odası Belgesi
4
T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
5
Ticaret Sicil Gazetesi
5
Yerleşim Yeri Belgesi
6
Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
6
Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
7
Şartname Alındığına Dair Makbuz
7
Şartname Alındığına Dair Makbuz
8
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi
8
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi
9
Adli Sicil Kaydı Belgesi
9
Adli Sicil Kaydı Belgesi
10
Tebligat Adres Beyanı
10
Esnaf ve sanatkarlar Odası Kayıt Belgesi
11
İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname
11
Tebligat Adres Beyanı
12
İhale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 1 adet Büyükşehir Belediyesi veya 3 adet İlçe Belediyesinden en az 3 (üç) yıl süreli ATM yeri kiralama ve işletme ihalesine girdiği ve ihale yüklenicisi olarak sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır. (İdare ile yapılan ihale sözleşmesi veya sözleşme imzalandığına dair ilgili idareden alınmış belge)
12
İhale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 1 adet Büyükşehir Belediyesi veya 3 adet İlçe Belediyesinden en az 3 (üç) yıl süreli ATM yeri kiralama ve işletme ihalesine girdiği ve ihale yüklenicisi olarak sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır. (İdare ile yapılan ihale sözleşmesi veya sözleşme imzalandığına dair ilgili idareden alınmış belge)
13
İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname
Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.
